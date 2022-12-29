Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком, который смог достичь рекорда в 50 забитый шайб в ворота сопернику в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

29 декабря состоялась встреча «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» на стадионе «Амали-Арена» в США в городе Тампа. Игра завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1.

В матче отличился российский нападающий Никита Кучеров, который выступает за команду «Тампа». Хоккеист смог набрать 50 очков за текущий сезон НХЛ, а также исполнить результативную передачу. Об этом сообщает Чемпионат.

Также россиянин стал лидером в списке лучших ассистентов сезона, опередив при этом суперзвезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. На счету спортсменов по 36 результативных передач.

Также в топ-5 рейтинга попали защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, на его счету 35 результативных передач, и Джош Моррисси, который выступает за клуб «Виннипег». На его счету 34 результативные передачи.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин обошел Горди Хоу в рейтинге по количеству забитых шайб в ворота соперника в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).