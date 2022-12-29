Сборная Словакии переиграла команду США в матче группового этапа молодежного Чемпионата Мира по хоккею.

29 декабря прошла встреча национальных команд США и Словакии. Молодежный Чемпионат Мира по хоккею проходит в Канаде. Об этом сообщает РИА Спорт.

На данный момент встречи группы В проходят на стадионе в Монктоне.

Итак, встреча США со Словакией на льду завершилась поражением первых со счетом 6:3. Национальная команда Америки лидировала только в первом основном времени игры.

В матче отличились Либор Немец, который закинул шайбу в ворота США на 3-й минуте, Далибор Дворски на 31-й минуте, Роберт Бачо следом на 32-й минуте, Филип Мешар 34-ая, а также Петер Репчик и Алекс Чьерник на 51 и 59 минутах игры. У американцев шайбу отправил на 5-й минуте Тайлер Буше и на 7-й Гэвин Бриндли.

Обе сборные имеют одинаковое количество очков за две встречи. По четыре балла у команд Швейцарии и Финляндии.

Молодежный Чемпионат Мира по хоккею завершится 5 января 2023 года.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Чехии превзошла команду Канады на старте Молодежного Чемпионата Мира по хоккею 2023.