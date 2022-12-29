Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с куклой со своим изображением, которую держал в руках вратарь Аргентины.

Как сообщает Чемпионат, во время чемпионского парада национальной команды Аргентины голкипер Эмилиано Мартинесом держал на своих руках куклу, которая была похожа на Мбаппе. Напомним, что победное шествие было на родине футболистов, в Буэнос-Айресе.

Французский нападающий Килиан Мбаппе не стал резко выговариваться или затевать скандал с футболистом южноамериканцев, он лишь произнес, что у него, Мбаппе, нет ни энергии, ни желания как-либо реагировать на такие бесполезные вещи.

Напомним, что в финальной схватке сборная французов уступила Аргентине победу, но лишь в серии пенальти. Обе команды показали достойную и яркую игру. В основное время отличились Лионель Месси, оформив дубль в ворота Франции, а Килиан Мбаппе исполнил хет-трик. Счет был 3:3 под конец основного и дополнительного времени. Судьи назначили пенальти. Аргентина победила со счетом 4:2, а общая победа принесла аргентинцам четыре против трех баллов Французов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что национальная команда Аргентины после обновления рейтинга Международной федерации футбола занимает вторую строчку.