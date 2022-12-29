Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после матча с Аргентиной поздравил Лионеля Месси с победой.

Как сообщает Чемпионат, стали известны подробности разговора тет-а-тет французского форварда Килиана Мбаппе с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси после финального матча Чемпионата Мира 2022 по футболу в Катаре.

Нападающий «ПСЖ» Мбаппе рассказал, что просто поздравил Месси с победой в турнире. Для Лионеля это была важная победа, мечта жизни, также как и для Килиана. Спортсмен сборной Франции отметил, что теперь важно оставаться хорошим игроком.

Напомним, что национальная команда Франции проиграла сборной южноамериканцем в финале ЧМ 2022 в серии пенальти со счетом 2:4. Но все основное время и дополнительное команды боролись уверенно и ярко. Лионель Месси смог осуществить дуль, а Мбаппе исполнил хет-трик.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с куклой со своим изображением, которую держал в руках вратарь Аргентины. Француз не поддался на провокации аргентинского спортсмена.