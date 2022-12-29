Будущее колумбийского футболиста московского ЦСКА Хорхе Карраскаля весьма туманно.

Как сообщают западные СМИ, в интервью футболист ЦСКА рассказал, что не знает, сможет ли он продолжить свою карьеру в московской команде. Вопрос о смене клуба Хорхе доверяет своему агенту.

Также футболист рад находиться в Росии, рад возможности играть здесь и сейчас. Точное решение о смене места работы футболисту должны будут озвучить после новогодних праздников.

В нынешнем сезоне 24-летний Хорхе за 16 матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ) смог забить пять голов в ворта соперника, а также отдать пять передач.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Максим Глушенко обратился к болельщикам самарского клуба «Крылья Советов». Глущенко отблагодарил фанатов за то, что они были с командой и во время поражений, и в моменты побед. Также футболист сказал о том, что «Крылья Советов» навсегда останутся в его сердце. Футболист двигается дальше и продолжит свою карьеру уже в московской команде «Локомотив»