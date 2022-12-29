В финальном матче уходящего 2022 года в женской волейбольной лиги команда «Динамо» одержала победу над клубом «Протон».

29 декабря состоялась встреча волейбольных команд краснодарским «Динамо» и саратовским «Протоном». Результатом матча стала победа «Динамо» со счетом 3:1. Это была последняя игра на 2022 год. Лб этом сообщает «МК на Кубани».

Матч проходил на площадке Краснодара во Дворце спорта «Олимп».

Три тайма вел победу на своем паркете женский клуб «Динамо», уступив сопернику только в третье периоде.

Таким образом, краснодарским волейболисткам удалось прервать серию поражений. которая состояла из 7-ми игр подряд. Команда поднялась благодаря этому на 9-ую строчку рейтинга с 11-ого мета. «Протон» остался на пятом месте после финального свистка.

8 января «Динамо» встретится с «Ленинградками» из Санкт-Петербурга.

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