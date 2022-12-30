В четверг, 29 декабря 2022 года, на 83-м году ушел из жизни легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле.

Экс нападающий сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет в клинике «Альберт Эйнштейн». Причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень больницы.

Еще в сентябре 2021 года Пеле перенес сложную операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Но в конце ноября 2022 года был снова госпитализирован, так как его организм перестал реагировать на лечение. Также перед смертью легендарного спортсмена у него наблюдалась отрицательная динамика здоровья — произошла дисфункция сердца и почек.

На официальном сайте бразильского футбольного клуба «Сантос» сообщается, что Пеле похоронят 3 января, а 2 января его тело будет доставлено на стадион «Вила Белмиро», где каждый сможет проститься с выдающимся футболистом.

Напомним, что Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч. Также делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах.

В связи с кончиной футболиста Пеле в Бразилии объявлен трехдневный траур.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что бывший форвард Петербургского клуба «Зенит» Сергей Дмитриев скончался на 59 году жизни.