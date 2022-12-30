В рамках предварительного раунда молодежного Чемпионата Мира 2023 по хоккею сборная Канады разгромила национальную команду Австрии.

30 декабря в Канаде в городе Галифакс состоялась встреча сборных Австрии и Канады в рамках предварительной игры молодежного ЧМ 2023. Матч закончился с ошеломляющим результатом. Канадцы одержали победу над Австрией со счетом 11:0.

Форвард победителей встречи 17-летний Коннор Бедард повторил рекорд Джордану Эберле, которому принадлежало единоличное достижение по забитым шайбам в ворота соперника за историю сборной Канады по хоккею на МЧМ. На счету Эмберле 14 очков. Об этом сообщает Чемпионат.

В активе нападающего Коннора стало шесть заброшенных шайб в трёх матчах на нынешнем чемпионате мира.

Всего хоккеист забросил 14 голов за 12 матчей МЧМ.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Словакии переиграла команду США в матче группового этапа молодежного Чемпионата Мира по хоккею.