Российский форвард Александр Овечкин все сильнее дышит в спину канадцу Уэйну Гретцки, догоняя его рекорд по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30 декабря прошла встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттаву Сенаторз» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Команда, за которую выступает Овечкин проиграла в это игре со счетом 3:4. Но это не мешает нападающему «Вашингтона» достигать своих личных результатов. Об этом сообщает Чемпионат.

Напомним, что не так давно Александру покорился рекорд форварда Горди Хоу, который находился на втором месте по числу забитых голов в ворота соперника в истории НХЛ. На счету Хоу 801 забитая шайба.

После матча с «Оттава Сенаторз» Овечкин сократил отставание от Гретцки до 91 гола. На данный момент у российского нападающего 803 шайбы за всю карьеру в НХЛ. У Уэйна на счету 894 гола.

Также Александр Овечкин играл за сборную России на Чемпионате Мира 2014 года в Минске. А 7 сентября 2016 года был назначен капитаном сборной России на Кубке мира 2016.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком, который смог достичь рекорда в 50 забитый шайб в ворота сопернику в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).