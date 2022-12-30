Американский журналист прокомментировал выступление на чемпионате России Олимпийской чемпионки в командном турнире 2022 года по фигурному катанию Камилы Валиевой.

Фигуристка Камила Валиева выступила на Чемпионате России в образе Уэнсдей из одноименного сериала. Сейчас танец американской актрисы Дженны Ортега в сериале «Уэнсдей» достаточно популярен в сети. Российская спортсменка решила показать свой номер в готическом образе и повторить нашумевший танец на льду.

Американский журналист оценил такую идею и оставил свой комментарий, говоря о том, что 16-летняя фигуристка с точностью передала внешне образ героини Адамс — черные косички, платье в готическом стиле и повторила все ключевые движения танца. Деятель СМИ считает, что Камила Валиева безупречно выполнила хореографию.

Сама же Олимпийская чемпионка 2022 сказала, что ей было очень интересно попробовать этот образ и она рада положительной реакции фанатов и болельщиков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что подробностях выступления Камилы Валиевой на Чемпионате России в Красноярске.