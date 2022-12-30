После травмы капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков вернулся на лед и сразу же стал первой звездой встречи против «Монреаль Канадиенс», осуществив хет-трик в первые 13 минут игры.

30 декабря прошел матч хоккейных команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За победу боролись команды «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу «Пантер». Об этом сообщает Чемпионат.

В игре отличился форвард Александр Барков, отправив три шайбы в ворота соперника за первые 13 минут матча.

Напомним, что Александру пришлось пропустить три встречи из-за травмы, которую он получил в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» 18 декабря. Тогда встреча «Пантер» с «Дэвил» завершилась со счетом 4:2.

Отмечено, что «Флорида» опустила свое рейтинговое место в турнирной таблице НХЛ за время, пока нападающий Барков восстанавливался после травмы. Команда проиграла три встречи подряд и оказалась на 12-м месте.

За состоявшийся матч против «Монреаль Канадиенс» Александр побил рекорд Скотта Мелланби. У канадского нападающего на счету клуба 66 забитых шайб, но у Александра, благодаря хет-трику, 67 голов. Также финский нападающий стал обладателем самого быстрого тройного забивания в ворота соперника за всю историю «Флориды». Раньше этот рекорд принадлежал канадскому нападающему Стиву Райнпрехту, который затратил на три броска 15 минут 19 секунд.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард Александр Овечкин все сильнее дышит в спину канадцу Уэйну Гретцки, догоняя его рекорд по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).