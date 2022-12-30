Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни трехкратного чемпиона мира по футболу среди игроков Пеле.

В официальном Telegram-канале Кремля появилась сообщение от президента России Владимира Путина, в котором лидер государства передает соболезнование президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи со смертью экс-нападающего национальной сборной Пеле.

Владимир Владимирович пишет, что Эдсон Арантес до Нассименто (настоящее имя Пеле) был выдающимся сыном бразильского народа. Также отмечает, что Пеле стал вдохновителем для многих игроков и фанатов футбола, в том числе и в России. Владимиру Владимировичу посчастливилось лично общаться с легендарным футболистом.

В Бразилии объявлен трехдневный траур по выдающемуся спортсмену Пеле. 29 декабря смерть унесла жизнь великого футболиста в возрасте 82 лет. Причиной кончины стала дисфункция различных органов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Пеле похоронят 3 января, а 2 января его тело будет доставлено на стадион «Вила Белмиро», где каждый сможет проститься с выдающимся футболистом.