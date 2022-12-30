Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала журналистам, что хочет более творческой деятельности, а также больше времени уделять своему здоровью.

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась своими планами на будущее с журналистами. Фигуристка рационально оценивает свои возможности, а также Евгения хотела бы направить свою жизнь в более творческое течение. Об этом сообщает РИА Спорт.

Перед премьерой шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», в которой Медведева играет главную роль, рассказала СМИ, что для нее сейчас важнее поддерживать свое здоровье. Также она отметила, что все, что она хотела и могла получить от фигурного катания, осуществилось.

Напомним, что Евгения не выступает в соревнованиях с 2019 года. О завершении карьеры Медведева пока не заявляла.

Ранее «Нева спорт» сообщала, как западные СМИ отреагировали на выступление Камилы Валиевой в образе Уэнсдей на Чемпионате России.