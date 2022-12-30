Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вынуждено пропустил выступление на премьере своего шоу «Снегурочка» из-за болезни.

Как сообщает ТАСС, новость о том, что Олимпийский чемпион 2006 и 20014 годов Евгений Плющенко не сможет принять участие в своем шоу «Снегурочка» по причине болезни, озвучила продюсер Яна Рудковская.

Известно, что у трехкратного чемпиона мира поднялась температура из-за гриппа. Заменил на выступлении Плющенко двукратный вице-чемпион России, вице-чемпион Европы Александр Самарин, который исполнил роль Волшебника.

Шоу проходит на «ВТБ-Арене» с 28 декабря и завершится 3 января.

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