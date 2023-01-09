Российский форвард Александр Овечкин продолжает бить рекорды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На этот раз российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах турнира. Новый рекорд установлен среди российских хоккеистов, которые учувствуют в лиге.

9 января «Вашингтон» принимал на своем льду «Коламбус Блю Джекетс» в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Не смотря на то, что Александр Овечкин не отметился в матче результативностью, для 37-летнего спортсмена эта игра стала 1317-1 в карьере в НХЛ среди россиян.

Так, Овечкин смог обойти рекорд Алексея Ковалева, у которого на счету 1316 матчей, и занять лидирующую позицию в турнирной таблице среди хоккеистов из России.

Напомним, что Ковалев набрал 1029 очков за 1316 матчей, тогда как у Овечкина до игры с «Коламбусом» было 1458 очков.

Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин обошел Горди Хоу в рейтинге по количеству забитых шайб в ворота соперника в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).