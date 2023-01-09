«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.

8 января 2023 года состоялось противостояние двух испанских клубов. Игра проходила между командой «Барселона» и «Атлетико» в Мадриде. Об этом сообщает РИА Спорт.

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу одержал победу клуб «Барселона» со счетом 1:0. На даннй момент команда имеет уже 41 очко. Благодаря победе над мадридским «Атлетико», «Барселона» вышла на чистое лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. «Атлетико» с 27 баллами располагается на пятой строчке.

В игре отличился на 22-й минуте футболист «Барселоны» Усман Дембеле.

Матч не обошелся без красных карточек. Сразу два удаления получили спортсмены Стефан Савичев и Ферран Торрес. В конце встречи между игроками произошла стычка.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Хетаф», а «Атлетико» с «Альмерией».