Команда по футболу ЦСКА поприветствовала своего нового тренера по физподготовке Николая Русу.

Как сообщает пресс-служба московского клуба в Telegram-канале, Николай Русу стал новым тренером по физической подготовке, а также к команде футболистов присоединился Игорь Печерица, который является аналитиком клуба.

Отмечено, что у Русу большой опыт в тренерстве по физической подготовке. Он работал с клубом «Краснодар», минским «Динамо», «Ротор», а также «Шериф» и занимался подготовкой сборной Молдавии.

Николай Русу совместно с Игорем Аксеновым будет следить и отвечать за подготовку команды к играм.

Также последние четыре года Игорь Печерица занимал должность аналитика в «Динамо». Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.

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