Футбольный клуб «Кубань» и тренер Андрей Сосницкий подписали контракт о сотрудничестве до конца сезона 2023\24.

Как сообщает «Чемпионат», команда «Кубань» опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что клуб подписал конструкт с 60-летним главным тренером Андреем Сосницким до конца сезона 2023/2024.

В тренерский штаб нового наставника «Кубани» назначены Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

Напомним, что после вылета «Кубани» из кубка России, экс-тренер клуба Роберт Евдокимов был уволен.

Также в середине ноября, 16 числа, команда проиграла на своем поле «Волге» со счетом 1:2. Под руководством Евдокимова команда отыграла 44 матча и из них 15 победных, а 14 прошли с равным счетом.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что команда по футболу ЦСКА поприветствовала своего нового тренера по физподготовке Николая Русу.