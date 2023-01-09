Ямальский «Факел» не смог отобрать победу у команды из Кемерово «Кузбасс.

8 января в Новом Уренгое состоялась встреча волейбольных команд. Матч проходил в рамках 16-го тура чемпионата России по волейболу.

Так, «Факел» уступил победу команде «Кузбасс» со четом 2:3.

У каждого волейбольного клуба было свое стремление. «Кузбасс» не хотели прерывать свою серию побед на чемпионате, а «Факелу» просто необходима победа после серии неудач в декабре.

Матч был достаточно напряженным, как сообщает «МК Ямал». Выяснить, кто же лучше на паркете удалось только в дополнительном времени игры.

Следующий матч «Факел» сыграет на выезде — 13 января ямальцы в Нижневартовске сразятся с «Югрой-Самотлором».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в финальном матче уходящего 2022 года в женской волейбольной лиги команда «Динамо» одержала победу над клубом «Протон».