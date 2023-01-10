Футбольная команда «Химки» потеряла одного игрока. Полузащитник Денис Глушаков покинул клуб и теперь находится в поиске новой команды.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на слова футболиста Дениса Глушакова, спортсмен покинул подмосковный клуб «Химки» и теперь находится в поисках новой команды.

Глушаков перешел в «Химки» из «Ахмата» осенью 2020 года. Так, футболист отыграл за подмосковную команду 67 матчей. В них он смог забить 15 голов в ворота соперника и сделать 5 результативных передач.

Денис Глушаков отмечает в своем сообщении, что расстался с командой «Химки» на положительной ноте. Также у футболиста уже есть несколько предложений от других команд, но комментировать конкретные приглашения спортсмен пока не готов.

Денис Глушаков является чемпионом России в составе команды «Спартак».

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