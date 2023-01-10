Казанский клуб «Ак Барс» одолел «Сибирь», отыграв четвертую победную игру подряд в рамках матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/2023.

9 января 2023 года прошла очередная встреча команд в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Казанская команда «Ак Барс» встретилась на Новосибирском льду с клубом «Сибирь». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу казанцев. Об этом сообщает Чемпионат.

Стоит отметить, что матч завершился серией буллитов.

В игре отличились в команде победителей Александр Радулов на 28-й минуте, на 47-й минуте шайбу новосибирцам в ворота отправил Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка. Победный гол в серии буллитов забил Дмитрий Воронков. У «Сибири» на 15-й минуте забил Никита Коротков и на 22-й минуте Александр Шаров.

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