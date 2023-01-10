Олимпийского чемпиона 2006 года в спортивных танцах фигуриста Романа Костомарова направили в реанимацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха, Роман Костомаров ночью 10 января попал в реанимацию. Ему поставили предварительный диагноз, и им оказалась — пневмония.

В новогодние праздники 45-летний фигурист Костомаров принимал участие в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

Напомним, что Роман Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года, которые проходили в Турине. Там он получил золотую награду в дуэте с Татьяной Навкой. Пара фигуристов является трехкратными призерами чемпионата Европы. Костомаров также известен по выступлениям в телевизионном шоу «Ледниковый период».

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