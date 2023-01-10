Сербский баскетболист Никола Йокович оформил за игру трипл-дабл, что позволило команде «Денвер Наггетс» стать лидерами встречи.

10 января состоялась встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» баскетбольных команд «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Результатом игры в рамках чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стала победа хозяев паркета со счетом 122:109. Об этом сообщает Чемпионат.

В матче у победителей отличились американский спортсмен Джамал Маррей, который за всю игру набрал 34 очка, сделал семь подборов и четыре передачи. Он стал самым результативным баскетболистом встречи. Также не остался не замеченным и сербский центровой Никола Йокович, который оформил в кольцо соперника трипл-дабл, набрав 14 очков, сделав 11 подборов и 16 передач.

У команды «Лос-Анджелес Лейкерс» показали себя американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук с 25 очками, а также американского центрового Томаса Брайанта — 17 очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что чемпион Европы 2017 года Лука Дончич из команды «Даллас Маверикс» побил собственные рекорды по очкам и подборам в одной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).