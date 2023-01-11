Стало известно, кто признан первой звездой игрового дня в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает РИА Спорт.

11 января прошел матч между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз», который завершился победой вторых со счетом 5:4.

В игре особенно отличился российский нападающий Евгений Малкин, который забросил две шайбы в ворота «Ванкуверу» и помог вырвать победу своей команде.

Отмечается, что Малкин провел на льду 28 игр. В турнирной таблице НХЛ он занимает 4 место по сыгранным встречам. На третьем месте рейтинга расположился Коннор Макдэвид с 30-ю матчами, на втором россиянин Александр Овечкин, у которого на счету уже 32 игры, а лидером является Сидни Кросби — 37.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард команды «Тампа-Бэй» Никита Кучеров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).