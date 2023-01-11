Российский форвард «Миннесоты Уальд» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча против «Сент-Луис Блюз» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Несмотря на то, что хоккейная команда «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Сент-Луис Блюз» 9 января, Кирилла Капризова отметили как вторую звезду матча в НХЛ.

Встреча прошла в Сент-Поле и завиршилась со счетом 3:0 в пользу «Сент-Луис Блюз».

В матче отличились игроки «Блюз» Брэндон Саад, который отправил шайбу в ворота противника на 9-й минуте, и оформивший дубль Брэйден Шенн на 55-й и 60-ой минутах игры.

Домашняя результативная серия Капризова составила 14 матчей подряд, что является повторением клубного рекорда, который в сезоне-2007/08 установил Мариан Габорик.

Кирилл Капризов также играл за сборную России на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ 11 января.