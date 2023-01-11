Российские болельщики определили фигуристку, которая является лучшей за ушедший 2022 год.

Чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка в одиночном катании Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года. Рейтинг фигуристок был составлен и отобран болельщиками. Об этом сообщает Чемпионат.

Согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения, за Олимпийскую чемпионку Пекина 2022 проголосовало 7% фанатов. Следом расположилась на второй строчке трехкратный Олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов. За него проголосовало 5% болельщиков. Третье место в рейтинге занял хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» форвард Александр Овечкин с 4% процентами голосов.

По 2% голосов от болельщиков получили серебренный призер Олимпийских игр 2022 фигуристка Александра Трусова, а также обладательница золота на Олимпийских играх фигуристка Анна Щербакова.

Отмечено, что достижения спортсменов в крупнейших соревнованиях играют большую роль в вероятности попадания в лидеры рейтинга любви болельщиков.

Общероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 и 27 декабря 2022 года, в нём приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Американский журналист прокомментировал выступление на чемпионате России Олимпийской чемпионки в командном турнире 2022 года по фигурному катанию Камилы Валиевой.