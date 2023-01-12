В полуфинале за Суперкубок Испании по футболу мадридский «Реал» вырвал победу у «Валенсии» в серии пенальти.

12 января в Саудовской Аравии прошла встреча футбольных команд, которые боролись за победу в 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу. Об этом сообщает РИА Спорт.

Игра происходила между мадридским «Реалом» и «Валенсией» в Эр-Рияде и завершилась она со счетом 1:1 в основное время. Матч перешел в серию пенальти, где «Реал», который является действующим чемпионом, переиграл «Валенсию» со счетом 4:3.

В Игре отличился Карим Бензема, который в основное время игры на 39-й минуте с пенальти забил гол в ворота сопернику. У команды «Валенсия» мяч отправил в ворота Самуэл Лино на 46-минуте.

В финале Суперкубка Испании «Реал» 15 января встретится с победителем встречи между «Барселоной» и «Бетисом».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.