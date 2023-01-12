Российскому форварду «Колорадо» Михаилу Мальцеву во время занятий в зале вручили чемпионский перстень за прошлогоднюю победу клуба в Кубке Стэнли. Хоккеист прокомментировал данное событие, которое стало для него неожиданным.

Во время тренировки хоккеисту команды «Колорадо» Михаилу Мальцеву вручили чемпионский перстень за прошлогоднюю победу клуба в Кубке Стэнли.

Сам спортсмен был немного удивлен столь неожиданному подарку. О своих впечатлениях он рассказывает в своем Telegram-канале. Михаила попросили зайти в тренерскую и там вручили заветную коробочку.

Всего нападающий Мальцев принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/2022, однако в плей-офф Мальцев попасть не смог.

Напомним, что Михаил получил травму в матче АХЛ. У него повреждена нога после столкновения с другим игроком. На данный момент Мальцев восстанавливается после операции. В текущем сезоне НХЛ форвард провёл пять матчей без набранных очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард «Миннесоты Уальд» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча против «Сент-Луис Блюз» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).