Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского хоккеиста Ги Карбонно по количеству сыгранных встреч в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

12 января прошла встреча «Филадельфии Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился поражением «Вашингтона» со счетом 3:5.

Для нападающего Овечкина эта была 1318-ая игра в НХЛ. Сейчас российский хоккеист делит 59-е место с канадцем Ги Карбонно в рейтинге по отыгранным матчам в Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Чемпионат.

Следующий, кто стоит впереди перед достижением данного рекорда является защитник «Даллас Старз» Райан Сутер, который провел на льду 1322 матча в истории НХЛ.

Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин продолжает бить рекорды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Новое достижение установлено среди российских хоккеистов, которые учувствуют в лиге.