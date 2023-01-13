При трагических обстоятельствах погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Спортсменке было всего 23 года.В

Пресс-служба министерства спорта Республики Татарстан на своем официальном сайте сообщила об ужасной трагедии. Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии.

Известно, что инцидент со смертельным исходом произошел 12 января 2023 года на 163 км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе. На момент гибели девушке было 23 года.

Напомним, что Лейла Салямова является чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года, а также обладательницей серебра в национальном первенстве в синхронных прыжках в воду с вышки в 2015 году. Лейла была первой российской хай-дайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

Министерство спорта Республики Татарстан выражает слова соболезнования родным и близким Лейлы Салямовой.

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