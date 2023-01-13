Встреча «Вашингтон Кэпиталз» -«Филадельфия Флайерз» завершилась для российского нападающего Александра Овечкина не реализованным чистым выходом один на один.

12 января «Филадельфия Флайерз» на своем льду на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3. Об этом сообщает Чемпионат.

Нападающий Александр Овечкин не смог показать бойкой игры на стадионе против «Филадельфии». Россиянин не осуществил чистый выход один на один в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре отличился Скотт Лотон из «Филадельфии», который на 8-й минуте открыл счет встречи. Но на 20-й минуте его догнал Гарнет Хэтэуэй и сравнял счет. Но гол от Трэвиса Конечны не заставил себя долго ждать — хоккеист отправил шайбу в ворота «Вашингтону» спустя 20 секунд.

Также показали себя Оуэн Типпетт, который забил гол на 46-й минуте, на 48-й произошел дубль от Конечны, от него же третья шайба улетела соперникам на последней минуте игры. Таким образом, Трэвис оформил хет-трик за встречу.

На 50-й минуте за «Вашингтон» забил Маркус Юханссон и Ти Джей Оши на 55-й.

Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду канадского хоккеиста Ги Карбонно по количеству сыгранных встреч в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).