Трехкратный обладатель золота Олимпийских игр Александр Большунов стал лидером гонки свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

13 января в Сыктывкаре прошла гонка свободным стилем шестого этапа Кубка России по лыжам. Победителем соревнования стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.Об этом сообщает РИА Спорт.

Дистанцию в 15 км Большунов смог преодолеть за 33 минуты и 43,1 секунды. Вторым финишировал Артем Мальцев с результатом +41,1 секунда, а третье место занял Алексей Шемякин, его время +47,9 секунд. В гонке свободным стилем российский лыжник, олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов занял 17-е место.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 13 декабря состоялась гонка преследования на 15 км классическим стилем, на которой победу одержал Александр Большунов. Проходило соревнование в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.