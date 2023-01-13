Во время матча в Тампе в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между хоккеистами произошла потасовка, в которой россиянин сбил с ног американского спортсмена.

13 января в Тампе прошла очередная встреча хоккейных команд в рамках НХЛ. Борьба за победу развернулась между командами «Ванкувер» и «Тампа-Бэй». Завершился матч со счетом 5:4 в пользу команды из США.

Стычка произошла в конце третьего тайма иры. Защитник команды «Тампы» россиянин Михаил Сергачев ударил в лицо нападающему из клуба соперника Конору Гарланду. Сергачев решил заступиться за голкипера Андрея Василевского. Об этом сообщает РИА Спорт.

Отмечаются подробности драки, где Гарланд сначала нанес удар клюшкой Василевского по ловушке в момент того, как вратарь зафиксировал шайбу после броска от команды «Ванкувера». Защитник Сергачев с силой толкнул Гарланда, что тот аж свалился с ног. После этого между игроками уже завязалась настоящая драка. Михаил Сергачев сильным ударом правой рукой снова положил хоккеиста на лед.

Судья не стал применять никакого наказания для игроков.

Для сергачева данная бойкая игра стала 400-й в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Гарланд за игру смог отличиться одной забитой шайбой в ворота соперника.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард Кирилл Капризов в матче против «Кингз» ударил канадского хоккеиста по лицу.