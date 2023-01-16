«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании, переиграв «Реал ф финальной встречи турнира.

15 января — день, когда решился победитель финального матча турнира Суперкубка Испании по футболу. Встреча «Барселоны» и «Реала» прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Спорт.

Игра завершилась счетом 3:1 в пользу барселонских футболистов.

В матче отличились Гави на 33-й минуте, Роберт Левандовский, который отправил гол в ворота соперника на 45-й минуте игры, а также Педри на 69-й минуте забил гол «Реалу».

В команде «Реала» единственный гол забил футболист Карим Бензема.

Отмечено, что Гави смог поучаствовать во всех трех голах в игре, а также стать самым молодым спортсменом, забившим мяч в ворота соперника за Суперкубор Испании. Гави в настоящий момент 18 лет.

«Барселона» побила рекорд турнира Суперкубка Испании по числу побед. Сейчас у клуба14-ая победа в истории. В активе «Реала» 12 побед, в том числе в прошлом сезоне.

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