Российский форвард Александр Овечкин продолжает пополнять список рекордов в матчах в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

15 января 2023 года прошла очередная встреча регулярного чемпионата НХЛ. За победу боролись команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». Матч прошел Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился он со счетом 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправил свою 400-ю шайбу в ворота соперника. Для 37-летнего хоккеиста это очередной рекорд в рамках турнира НХЛ. Об этом сообщает Чемпионат.

Таким образом, россиянин вошел в число игроков, которым покорилась данная цифра в голах. До этого в списке были Уэйн Гретцки, у которого на счету 492 шайбы, Горди Хоу с 449 голами, Яромир Ягр 411 гол и Майк Гартнер — 401. Вот и Овечкин примкнул к их «команде».

Отмечено, что Овечкин повторил рекорд последнего по количеству сезонов с 30+ голами в НХЛ. И Овечкин, и Гартнер покоряли эту отметку в 17 чемпионатах.

Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Ранее «Нева спорт» сообщала о другом рекорде на 15 января 2023 года, но в футболе. «Барселона» смогла побить рекорд побед в рамках Суперкубка Испании, получив свою 14-ю награду в турнире.