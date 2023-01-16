Лондонский «Арсенал» набрал максимальное количество победных очков за 20 сыгранных матчей в рамках тура английской Премьер-лиги.

День 15 января 2023 года богат на достижения, рекорды и награды. В это день состоялась встреча лондонского «Арсенала» и «Тоттенхэм». Игра, которая проходила на поле «Тоттенхэма», завершилась победой гостей со счетом 2:0. Об этом сообщает Чемпионат.

Матч проходил в рамках 20-го тура чемпионата Англии, по результатом которого «Арсенал» смог набрать 47 очков. Данный результат является рекордным у «Арсенала» за 18 матчей в истории английской Премьер-лиги.

В состязании «Арсенала» и «Тоттенхэма» гол забил Мартина Эдегора из-за штрафной, а также был автогол Уго Льориса.

22 января «Арсенал» будет бороться за победу с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Лондонцы занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.

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