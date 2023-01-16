На 53-м году жизни скончался форвард многих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джино Оджик.

Стало известно, что канадский экс-нападающий нескольких клубов НХЛ умер в возрасте 52 лет. Об этой печальной новости сообщает РИА Спорт со ссылкой на пресс-службу «Ванкувер Кэнакс», за который выступал хоккеист.

Причины смерти по не раскрываются. Известно лишь то, что спортсмен в 2014 году перенес сердечный приступ, а также ему диагностировали нарушение белкового обмена — амилоидоз.

Франческо Акилини, который является хозяином клуба «Ванкувер», поделился своим переживанием насчет смерти Джино. Франческо отмечает, что хоккеист был любимцем многих фанатов почти с самого начала карьеры. Также Оджик стал вдохновителем для многих людей и стал воплощением того, что значит быть канадцем.

Начиная с 1990 года Джино выступал за клуб «Кэнакс» и провел в нем 8 лет, до 1998 года. В данный период он играл с российским нападающим Павлом Буре. Оджик своими силовыми приемами, которые препятствовали соперникам в игре, защищал форварда Буре в матчах. За это канадца прозвали «телохранителем» Буре.

В Национальной хоккейной лиги спортсмен также выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». На льду Джино Оджик провел 605 матчей и набрал 137 очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что бывший форвард Петербургского клуба «Зенит» Сергей Дмитриев скончался на 59 году жизни.