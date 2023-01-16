Тело бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева нашли в поезде.

15 января стало известно о смерти бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева. Его труп был обнаружен в вагоне поезда с сообщением Москва — Владикавказ. Об этом сообщает РИА Новости.

Предположительно, сметь спортсмена могла быть в следствии удушения подушкой. Но правоохранительные органы еще не делали официального заявления.

Также известно, что смерть бойца связывают с пропавшей женщиной, которая исчезла еще около года назад. Георгий Гаглоев занимался ее поисками.

Известно, что пропавшая в феврале 2022 года прилетела в аэропорт Грозного из ОАЭ. Далее она проследовала на машине во Владикавказ. Позже транспортное средство с личными вещами женщины обнаружили на автозаправке в Ингушетии.

Отмечено, что автомобиль пропавшей преследовали неизвестные. Боец в своих социальных сетях заявлял, что сам будет искать пропавшую, так как ему не могут предоставить помощь в данном деле.

Георгий Гаглоев выступал в различных поп-ММА промоушенах. В четырех боях он одержал одну победу и потерпел три поражения.

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