Биатлонист Антон Бабиков стал лидером суперспринта на пятом этапе Кубка России.

16 января прошла гонка по суперспринту на пятом этапе Кубка России, которая прошла в Ярославской области в городе Демине. Биатлонист Антон Бабиков смог опередить всех соперников и одержать победу в соревнованиях. Об этом сообщает РИА Спорт.

Дистанция была длинною в 7,5 км. Бабиков смог преодолеть данное расстояние за 23 минуты 19,9 секунды. На отрезке от страта до финиша биатлонист совершил три промаха на четырех огневых станциях.

Вторым к концу трассы пришел Карим Халили, у него отставание от Бабикова 1,4 секунды, а также имеется всего один пропах. На третьем месте расположился биатлонист Матвей Елисеев с отставанием в 25,1 секунды и также допустил один промах. На седьмом месте оказался Олимпийский Чемпион 2014 года в Сочи Евгений Гараничев с результатом +1.09,6 и пятью промахами.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что трехкратный обладатель золота Олимпийских игр Александр Большунов стал лидером гонки свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.