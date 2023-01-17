Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал штрафа за сильный силовой прием против канадца Жан-Габриэлю Пажо.

17 января прошла очередная встреча в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этот раз за победу в игре боролись команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился в пользу «Вашингтона» 4:3. Об этом сообщает Чемпионат.

Игра запомнилась мощнейшим силовым приемом от форварда Александра Овечкина. После него канадцу Жан-Габриэлю Пажо пришлось покинуть лед, но вскоре хоккеист вернулся в строй и даже успел перекинуться парой слов с Александром. Игроки ничего друг против друга не имеют после случившегося.

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