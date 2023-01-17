Казанская команда «Ак Барс» одержала победу против «Адмирала» в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

16 января в Казани прошла встреча команд «Ак Барс» и «Адмирала» из Владивостока. Матч завершился ничьей с результатом 1:1, но в серии буллитов казанский клуб оказался сильнее. Об этом сообщает РИА Спорт.

Отмечено, что команда Владивостока не может превзойти в игре «Ак Барс» аж с 2015 года на их льду. Главным тренером «Адмирала» выступает Леонид Тамбиев.

В игре отличились хоккеисты Николай Чебыкин из команды «Адмирал», который забросил шайбу на 37-й минуте, и Дмитрий Кагарлицкий, игрок «Ак Барса», забивший гол на 59-й минуте. Голкипер казанцев Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы в серии буллитов. Он смог одержать сотую победу в КХЛ.

Также на льду провел свой юбилейный 500-й матч нападающий из Владивостока Евгений Грачев.

Сейчас «Ак Барс» занимает шестую позицию в рейтинге Восточной конференции. У команды 62 очка за 51 игру. «Адмирал» расположился на седьмой строчке с 60 очками за 52 игры.

18 января пройдет встреча «Адмирал»-«Амур». В этот же день казанцы встретятся с командой «Салават Юлаев».

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