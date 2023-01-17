Канадский форвард Сидни Кросби вышел на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий Сидни Кросби, который выступает за команду «Питтсбурга», отметился в игре результативной передачей нападающему Джейку Гюнцелю. Данное действие позволило забить клубу победную шайбу в ворота «Анахайм Дакс». Об этом сообщает Чемпионат.

Встреча прошла 17 января в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», которая завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3.

Для Кросби его результативное действие стало 1458-м за всю карьеру в НХЛ, что и позволило хоккеисту занять 17 строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата. Своим результатом Кросби превзошел на одну шайбу результат Теэму Селянне, у которого на счету 1457 результативных передач.

Сидни опережает по количеству очков российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. После встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» у хоккеиста 1460 очков в НХЛ.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал штрафа за сильный силовой прием против канадца Жан-Габриэлю Пажо.