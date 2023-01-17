Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опережает капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в рейтинге турнирной таблицы лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает 16-ю позицию рейтинга лучших бомбардиров НХЛ. Об этом сообщает Чемпионат.

Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» смог не только выбить из строя канадского хоккеиста Жан-Габриэлю Пажо, но и отметиться результативной передачей. Благодаря ей капитан «Вашингтона» имеет 50 очков за 46 встречах.

Российский нападающий на одно очко опережает капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравшего 49 баллов за 43 игры. Опережают хоккеистов три игрока, у которых за плечами по 52 очка. Это Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд», Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» и Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс». Спортсмены располагаются от 13-й до 15-й позиции в списке.

Лидером рейтинга является канадец и игрок команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На его счету 83 очка за 45 игр.

Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что канадский форвард Сидни Кросби вышел на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).