Шведский игрок обороны команды «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон стал первым защитником Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 21 веке, кому удалось отправить 14+ шайб и сделать 44+ результативных приемов в первых 45 матчах чемпионата.

17 января прошла очередная встреча хоккейных команд в рамках чемпионата НХЛ. За победу боролись «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». Игра завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 1:0, общий счет 4:3.

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон забил гол и отдал результативную передачу в матче. Такими результатами хоккеист довел свой бомбардирский счет до 58 очков за 45 встреч сезона. Об этом сообщает Чемпионат.

Отмечено, что спортсмен стал первым защитником в НХЛ в 21 веке, у которого получилось забить 14 голов и отправить 44 результативные передачи в первых 45 играх сезона.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опережает капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в рейтинге турнирной таблицы лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).