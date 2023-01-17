Петербургский «Зенит» не смог выдержать натиск московской баскетбольной команды МБА. Серия из четырех побед подряд была прервана.

16 января прошла встреча баскетбольных команд в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. За победу боролись московский клуб МБА и петербургский «Зенит».

Встреча проходила в Москве и завершилась победой МБА со счетом 76:75. Хозяева паркета смогли одолеть команду из Северной столицы в овертайме. Об этом сообщает РИА Спорт.

В игре отличился у столичного клуба Даниил Касаткин, который набрал 17 очков. А в составе «Зенита» смог проявить себя Сергей Карасев. На его счету за встречу 24 очка. Также баскетболист Томас Эртель смог оформить дабл-дабл и заработать 12 очков и совершить 10 результативных передач.

Результатом матча стало то, что петербургская команда баскетболистов «Зенит» прервала серию побед в четырех матчах подряд. Таким образом, сейчас клуб находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата ВТБ, а МБА после победы все равно отстает от «Зенита» и располагается строчкой ниже.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что краснодарская команда «Локомотив-Кубань» переиграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.