Россия и Белоруссия не вошла в список европейских вещателей Олимпийских игр.

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международный олимпийский комитет (МОК) стало известно, что Россия и Белоруссия не вошли в список европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

Медиаправа были переданы правителям совместному тендеру Европейского вещательного союза и компании Warner Bros. Discovery.

Так, зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также зимняя Олимпиада 2030 года и летние Олимпиады 2028 года в Лондоне и 2032 года в Брисбене будут показаны в 49 государств Европы.

В России такими правами владела компания Telesport, также ей доступны права и на ближайшую Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в столице Франции Париже.

Осенью 2022 года генеральный директор компании Петр Макаренко сообщил в беседе с ТАСС, что «Телеспорт» имеет права на показ Олимпийских игр в 2026 году.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российские болельщики определили фигуристку, которая является лучшей за ушедший 2022 год.