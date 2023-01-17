«Коламбус Блю Джекетс» не смог выдержать натиск хоккеистов из «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

17 января состоялась игра между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила в Коламбусе. Хозяева льда не смогли показать свое превосходство и проиграли со счетом 1:3. Об этом сообщает РИА Спорт.

В матче у гостей отличились Мика Зибанежад на 13-й минуте, также Барклай Гудроу на 20-й минуте отправил шайбу в ворота хозяевам встречи и российский форвард Виталий Кравцов забил третий гол на 32-й минуте.

У команды «Коламбус» единственный гол отправил Эндрю Пик на 42-й минуте игры. Защита в лице Владислава Гаврикова смогла заблокировать шесть шайб.

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