Женская команда по волейболу «Локомотив» обыграла «Уралочку-НТМК» в матче 15-го тура чемпионата России.

15 января в Нижнем Тагиле состоялась встреча женских команд по волейболу. Клуб из Калининградской области «Локомотив» переиграл команду из Свердловской области «Уралочку-НТМК». Об этом сообщает РИА Спорт.

Результатом игры стал счет 3:0. Все три периода «Локомотив» держал преимущество над соперницами.

У волейболисток «Локомотива» эта встреча стала победной в серии 11 игр без проигрыша на чемпионате России.

Так, команда победителей заняла вторую строчку рейтинга, а «Уралочка-НТМК» расположилась на десятой строчке таблицы турнира.

В этот же день за победу боролись «Ленинградка»-«Динамо-Метар» , результатом встречи стал счет 0:3, а также игра «Тулица»-«Липецк» — 3:0.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 8 января в Новом Уренгое состоялась встреча волейбольных команд. Матч проходил в рамках 16-го тура чемпионата России по волейболу.