На одном поле на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде встретятся нападающий Криштиану Роналду и форвард Лионель Месси.

Впервые за два года легендарные футболисты сборных Аргентины и Португалии встретятся на одном футбольном поле в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Грандиозное событие произойдет 19 января 2023 года. Об этом сообщает Чемпионат.

В матче встретятся команды «ПСЖ» и «Аль-Наср». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Известно, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не виделись на поле уже два года. Но последняя встреча двух капитанов закончилась поражением аргентинцев. Был шанс у Месси и Криштиану сыграть друг против друга на Чемпионате Мира по футболу в Катаре 2022 года, но волей судеб встреча не состоялась. Напомним, что на ЧМ по футболу Аргентина заняла первое место, победив действующих на тот момент лидеров сборной Франции.

Совсем недавно Криштиану Роналду подписал контракт с клубом Саудовской Аравии «Аль-Наср» и выйдет на поле впервые в составе команды. Таким образом, капитан своего нового клуба и «Аль-Хиляля» под названием Riyadh All-Star XI Криштиану встретится со своим давним соперником Лионелем Месси из «ПСЖ».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что португальский форвард Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на Чемпионате Мира по футболу 2030 года.