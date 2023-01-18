Вратарь команды «Динамо» Илья Коновалов реализовал свой первый гол в карьере в рамках матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и посвятил его команде, партнёрам и близким.

17 января в матче КХЛ состоялась встреча команд «Динамо»-«Торпедо». Победу одержали первые со счетом 6:4. Но у игры есть один особенный момент — автором одного из голов стал голкипер команды победителей Илья Коновалов. Об этом сообщает Чемпионат.

Отмечено, что Коновалов является пятым вратарем в истории Континентальной хоккейной лиги, который стал автором забитого гола в ворота соперника.

Сам хоккеист прокомментировал свои действия так, что у него не было намерения специально забросить шайбу в ворота «Торпедо». Спортсмен рассказывает, что панику наводило то, что на носу плей-офф, а это самая важная часть чемпионата и к ней нужно готовиться.

Также Коновалов отметил, что «Торпедо» очень активная команда, которая действует так и в обороне, и в атаке, и нужно было что-то делать. Хоккеист рассказал, что это был риск, но нужно было попробовать, так как остывание было в две шайбы. Илья Коновалов отмечает, что он хотел просто выбросить шайбу в середину площадки, но она (шайба) уже сама определила свой путь.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что казанская команда «Ак Барс» одержала победу против «Адмирала» в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).